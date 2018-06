Bloomers, Bahn und Belle Époque

Fürth : Hauptbahnhof |

FÜRTH (pm/ak) - Interessierte können für 90 Minuten in die Belle Époque eintauchen.

Am 6. Juli folgen die Teilnehmer des inszenierten Spaziergangs der überaus emanzipierten Emma Brown, die 1902, anlässlich der Eröffnung des prunkvollen Stadttheaters, ihre Schwester in Fürth besucht.In einer Zeit, in der die Eisenbahn entscheidende Veränderungen für die Stadt bringt und die Industrie boomt, erfahren die Zuhörer Geschichten aus „der guten alten Zeit“ und treffen während der Tour, die am Hauptbahnhof beginnt, eine ganze Reihe von zeitgenössischen Personen.So begegnet man beispielsweise dem Unternehmer-Ehepaar Mangold, dem heimlichen Liebespaar Fritz und Käthe, einer von Lampenfieber geplagten Opernsängerin und der Apothekerin Hofstetter. Am Ende spricht Pfarrer Schmidt vor der Auferstehungskirche sogar eine kulinarische Einladung aus. Begleitet wird die Tour von einer erfahrenen Stadtführerin, die viel Wissenswertes über diese wichtige Periode in Fürth zu berichten weiß.Wer für die Führung am 6. Juli kein Ticket mehr bekommen hat wird noch am 10. August und dem 7. September eine Chance bekommen.Veranstalter sind die Tourist-Information Fürth und die Bühne „Erholung“ 27 Fürth e. V..