Höchste Auszeichnung für das Premiumkonto der Sparkasse Fürth

Fürth : Sparkasse |

FÜRTH (pm/ak) - In einer aktuellen Marktuntersuchung zu Girokonten schneidet das „Mehr.Giro premium“ der Sparkasse Fürth besonders gut ab.

Das Verbraucherportal biallo.de untersuchte bundesweit mehr als 800 Premiumkonten und vergab jeweils 5 Sterne als höchste Auszeichnung. Aus diesem Anlass überbrachte Geschäftsführer Horst Biallo persönlich seine Glückwünsche und übergab eine Urkunde an den Vorstandsvorsitzenden Hans Wölfel.Mit ihrer Studie „Teuer kann manchmal richtig preiswert sein“ räumt das Finanz-Informationsportal biallo.de in Sachen Girokonto mit manch einem Vorurteil auf und kommt zu einem eindeutigen Schluss: Premium-Konten sind oft günstiger als Klassik-Konten, da zahlreiche Zusatzleistungen und Bonusprogramme im Monatspreis bereits inkludiert sind.Zum preiswerten monatlichen Festpreis von 11,50 Euro für das Mehr.Giro premium-Konto der Sparkasse Fürth bekommt man aber nicht nur eine Mastercard Gold sondern auch eine zusätzliche Mastercard oder Visa Card. Das DekaBank Depot online, ein vergünstigtes Sparkassen-Depot, ein reduzierter Dispozinssatz, ein Online-Banking-Sicherheitspaket und alle Buchungsposten sind inklusive. Diese Mischung aus Preis und Leistung war den Experten von biallo.de 5 Sterne wert. Es ist die höchste Bewertung, die an alle Banken und Sparkassen vergeben wurde, die mindestens 92 der maximal möglichen 100 Punkte beim Vergleich erzielt haben. Das Bestergebnis erreichten deutschlandweit nur 19 Sparkassen, darunter die Sparkasse Fürth – als einzige Sparkasse der Metropolregion.Entscheidend für die Wahl des Girokontos sind die eigenen Wünsche nach Inhalt und Umfang. Was soll alles dabei sein? Lege ich Wert auf persönlichen Service oder mache ich alles online?Benötige ich eine Kreditkarte und wenn ja, welche? Wer zum Beispiel gerne verreist, fährt mit einer Mastercard Gold und deren Versicherungs-Leistungen richtig günstig. Die Karte ist beim Mehr.Giro premium-Konto der Sparkasse Fürth inklusive. Enthalten sind dabei u.a. folgende Versicherungsleistungen:• Reiserücktritts-/Reiseabbruchkostenversicherung (vom Karteneinsatz unabhängig)• Auslandsreise-Krankenversicherung (60 Tage, ohne Altersbeschränkung)• Kfz-Schutzbrief für das In- und europäische AuslandAuch die Zugangsmöglichkeit zur Vorteils.Welt ist im Mehr.Giro premium-Konto enthalten. Damit können Kunden bei rund 90 Händlern vor Ort mit Ihrer Sparkassenkarte einkaufen und erhalten einen Teil des Umsatzes zurückerstattet. Über das dazugehörige Online-Portal können sogar mehr als 500 Onlineshops genutzt werden, darunter so bekannte Markenanbieter wie otto.de, galeria-kaufhof.de oder lieferando.de. Das monatliche Cashback übersteigt dabei oftmals die Kontoführungspreise oder deckt zumindest einen Teil davon ab.