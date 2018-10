Lebenshilfe Fürth feierte goldenes Jubiläum

Fürth : Stadthalle |

FÜRTH (pm/ak) - Mit einer bescheidenen Unterkunft in einer alten Villa an der Zirndorfer Straße begann 1968 die Geschichte der Lebenshilfe-Wohnstätten.

Nur fünf Jahrzehnte später sind viele unterschiedliche Wohnlösungen entstanden, angepasst an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit Behinderung. Aktuell betreut die Lebenshilfe Fürth ca. 100 Menschen im stationären und 40 Menschen im ambulanten Bereich. Gefeiert wurde das goldene Jubiläum mit über 260 Bewohnern, Angehörigen, Freunden und Ehrengästen in Form einer Galaveranstaltung in der Stadthalle. Es war ein besonderer Abend mit Musik, Tanz und Begegnungen.