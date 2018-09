Sparda-Bank unterstützt ABC-Schützen in Fürth mit 100 Schultaschen

Fürth (pm/ak) – Nur noch wenige Tage, dann beginnt auch für viele Kinder in Fürth ein spannender, neuer Lebensabschnitt: Die Einschulung steht vor der Tür! Doch der Start in die Welt des Rechnens und Schreibens ist mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden, Hefte, Stifte und weitere Materialien stehen ab sofort regelmäßig auf dem Einkaufszettel. Für viele Familien sind diese Kosten eine große Herausforderung.

Die Sparda-Bank Nürnberg eG engagiert sich für diese Familien und verteilt auch 2018 wieder 100 Schultaschen an Fürther Erstklässler – in Kooperation mit der Stadt. Die hochwertigen Ranzen sind bereits mit Federmäppchen, Brustbeutel und Sporttasche ausgestattet, so dass einer reibungslosen Einschulung nichts mehr im Wege steht. Die Mittel für die Schultaschenaktion stellt der Gewinn-Spar-Verein der Sparda-Bank Nürnberg e. V. zur Verfügung.Thomas Lang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, stellt die Idee hinter der Aktion vor: „Die Einschulung ist eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines Kindes. Dieser Tag soll geprägt sein vom Gefühl der Freude und der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Mit den Schultaschen setzen wir uns dafür ein, dass es einen sorgenfreien Schulstart für alle Kinder gibt – unabhängig vom Geldbeutel der Familie.“ Um die Schultaschen bedarfsgerecht zu verteilen, unterstützt die Stadt Fürth das Finanzinstitut bei der Aktion.Markus Braun, Bürgermeister der Stadt Fürth, erklärt: „Wir wissen das Engagement der Sparda-Bank sehr zu schätzen und die hohe Nachfrage nach dem Starter-Set bestätigt den Erfolg dieser Aktion. Bildungsgerechtigkeit ist ein hohes Gut in unserem Land und Kinder aus sozial schwachen Familien verdienen in diesem Zusammenhang die größtmögliche Unterstützung. Wir freuen uns sehr über diese verlässliche Partnerschaft.“In ganz Nordbayern macht sich die Sparda-Bank Nürnberg über vielseitige soziale Projekte für Kinder und Jugendliche stark. Mit ihrer Stiftung honoriert die Bank Jahr für Jahr innovative Initiativen im Bildungsbereich. Über den interaktiven Förderwettbewerb „Sparda macht’s möglich“ können sich in jedem Frühjahr Kindergärten, Schulen und Horte um eine finanzielle Unterstützung für ihre gemeinschaftlichen und nachhaltigen Projekte bewerben. Stefan Schindler, der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Nürnberg, erklärt dazu: „Unsere Unternehmensphilosophie ist geprägt von der Idee der Solidarität. Denn nur wenn die Gesellschaft als Gemeinschaft funktioniert und auch die Schwächsten fördert, ist eine Region stark und erfolgreich.“