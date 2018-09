„Stadt- und Polizeibienen“ traten offiziell ihren Dienst an

Fürth : Polizeiinspektion |

FÜRTH (pm/ak) - In Kooperation mit dem Umweltamt der Stadt Fürth wurde im Rahmen eines ganz besonderen Natur- und Artenschutzprojekts ein insektenfreundlicher Garten einschließlich mehrerer Bienenstöcke auf dem Gelände der Fürther Polizeiinspektion angelegt. Am 17.09.2018 traten die Fürther „Stadt- und Polizeibienen“ offiziell ihren Dienst an.

Oberbürgermeister Jung und der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Fürth, Herr Leitender Polizeidirektor Dibowski, weihten heute die großzügig gestaltete Anlage ein. Vier Bienenvölker fanden nun auf der bislang ungenutzten Fläche der Polizeiinspektion ein neues Zuhause. Von hier schwärmen die Bienen aus, um den Wiesengrund entlang von Rednitz und Pegnitz, aber auch den innerstädtischen Bereich zu bestreifen und ihrer Arbeit nachzugehen.Die daneben liegenden Grünflächen wurden insektenfreundlich bepflanzt, eine Kräuterspirale mit Natursteinmauern errichtet und auch ein Insektenhotel für Wildbienen erbaut. So leisten die Stadt Fürth und die Fürther Polizeiinspektion einen kleinen Beitrag, Grünflächen im städtischen Gebiet zu schaffen und dem aktuellen Bienensterben entgegenzuwirken. Weiterhin sind die „Stadt- und Polizeibienen“ ein, wenn auch ungewöhnliches, Beispiel für die enge Zusammenarbeit der beiden Behörden.Zwei Beamte der Fürther Polizei (beide Hobby-Imker) betreuen in ihrer Freizeit die vier Bienenvölker. Der vermutlich ab dem nächsten Jahr gewonnene Honig soll als Erinnerungsgeschenk für offizielle Gäste von Stadt und Polizei dienen. Sofern die Honigproduktion einen Verkauf sinnvoll erscheinen lässt, soll der Erlös sozialen Zwecken zugutekommen.