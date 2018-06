Stadtspitze besucht Kissinger

NEW YORK (pm/ak) - Um dem letzten noch lebenden Ehrenbürger der Stadt zu seinem 95. Geburtstag zu gratulieren war einer Abordnung aus Fürth kein Weg zu weit.

Henry Kissinger feierte am 27. Mai seinen 95. Geburtstag und nur wenige Tage später bekam er aus seiner Geburtsstadt Besuch. Der Delegation gehörte Oberbürgermeister Thomas Jung, der SPD-Fraktionsvorsitzende Sepp Körbl, der CSU-Fraktionsvorsitzende Dietmar Helm sowie Monika Berthold-Hilpert vom Jüdischen Museum und Susanne Kramer, Leiterin des Bürgermeister- und Presseamtes an. Gemeinsam besuchten sie Kissinger in dessen Wohnung in New York.Für den Jubilar und ehemaligen US-Außeminister gab’s auch reichlich Geschenke aus seiner Heimatstadt. So etwa ein auf der neuen Haupttribüne der SpVgg Greuther Fürth aufgenommenes Foto, das die lebensgroße, von der Künstlerin Christiane Altzweig eigens zum Stadtjubiläum gefertigt Pappmaschee-Figur Kissingers eingerahmt von OB Jung und SpVgg-Präsident Helmut Hack zeigt.Die Figur in Kleinformat samt Kleeblattschal hatte die Fürther Abordnung ebenso im Gepäck wie ein Miniatur-Modell der Haupttribüne.Henry Kissinger war sichtlich gerührt und verriet dabei, dass er sich als kleiner Bub nie hätte vorstellen können, dass ihm jemals ein Fürther Stadtoberhaupt zum Geburtstag gratulieren würde.