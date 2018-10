Tucher heißt Auszubildende willkommen!

Fürth : Tucher | FÜRTH (mask) -

Bei der Tucher Traditionsbrauerei, der Betriebsstätte Hasen Bräu in Augsburg und der NGS – Noris Gastro Service GmbH – bedeutet der September in diesem Jahr für insgesamt sieben junge Menschen der Start in einen neuen Lebensabschnitt:

Evelyn Kreimer (Industriekauffrau), Jermain Jaleel Patterson (Berufskraftfahrer), Fabian Kober (Fachkraft für Lagerlogistik, Augsburg), Robert Krauß, Mechatroniker für Kältetechnik (NGS), Max Raschka (Maschinen- und Anlagenführer), Lorenz Rauh (Industriemechaniker) und Marvin Vogt (Fachkraft für Lagerlogistik). Geschäftsführer Fred Höfler, Betriebsrat und Ausbilder begrüßten die neuen Kollegen feierlich.