Weltgebetstag 2019 in Vach: Slowenien

„Kommt, alles ist bereit” (Lk 14, 13-24)Weltgebetstag aus Slowenien -Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball… und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern der Welt miteinander!Am 1. März in der Vacher St. Matthäus Kirche. Um 19:30 Uhr beginnen wir mit der Liturgie von Slowenien in der Kirche. Anschließend treffen wir uns im Kantorat zu Gesprächen und Kostproben aus der Slowenischen Küche. Es sind vor allem die Frauen, die Möglichkeiten der Ökumene zwischen den Kirchen suchen, indem sie ihre Begabungen und Fähigkeiten einsetzen zum Wohl aller Menschen und zum Aufbau der Gemeinden.Nähere Infos unter: www.weltgebetstag.de.Auf viele Frauen und auch Männer freuen sich im Namen des Vorbereitungsteams Ute Krause & Irmgard Weid