Wo gibt es die Angel?

Fürth : Region |

REGION (ak) - Mit Red Dead Redemption 2 ist vor wenigen Tagen eines der spektakulärsten Konsolenspiele aller Zeiten erschienen. In dem Open-World-Epos kann sich der Spieler selbst entscheiden ob er sich brav und ehrlich oder böse und blutrünstig durch eine belebte und spektakulär in Szene gesetzte Wild-West-Welt bewegt.

Für Ausrüstungsgegenstände gehobener Güte ist es notwendig seltene Tiere zu jagen und zu erlegen. An Land geht dies mit dem üblichen Arsenal eines Cowboys geradlinig und unter Zuhilfenahme der besonderen Spurenleser-Skills auch relativ einfach vonstatten.Wer jedoch auch die seltenen Fische fangen will, muss sich zunächst in Geduld üben.Bevor man eine Angel bekommt sind in Kapital 2 der Haupt-Story-Missionen diverse Kapitel zu erledigen.Die Mission "Menschenfischer" führt den Spieler schließlich in einem Tutorial an die Feinheiten des Angelns heran und stattet ihn auch gleich mit einer eigenen Angelrute aus.Wer sich also zunächst beim erledigen der Story zurückhält um auf eigene Faust möglichst viel in der offenen Spielwelt von Red Dead Redemption 2 zu erleben, sollte die Story-Missionen zumindest bis zur Episode "Menschenfischer" spielen um an abgelegenen Stellen auch mal die Angel auspacken zu können.