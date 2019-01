Naturheiltage Fürth

Fürth : Stadthalle |

Gesund, glücklich und erfolgreich. Wer möchte das nicht gerne sein?



Die Naturheiltage bieten als Publikumsmesse jedermann die Möglichkeit, diesem Traum ein Stück weit näher zu kommen! Selbstverständlich sind aber auch Fachbesucher herzlich willkommen.



Zahlreiche Experten aus den Bereichen Gesundheit und Spiritualität laden Sie

ein, sich an ihren Ständen und ihren Vorträgen über ihre Produkte und Dienstleistungen

zu informieren.



Auch Kunstliebhaber kommen auf Ihre Kosten. Die Künstlerin Marion Hertel wird dort ihre Engelbilder präsentieren.



Highlight wird das Konzert "HEILENDE FREQUENZEN" mit Panflöte und Gesang von Oscar Javelot am Samstag Abend sein, der bereits mit Neale Donald Walsh auf der Bühne stand.



Darüber hinaus ist auch für ihr leibliches Wohl gesorgt. In der "Veggie-Zone" erhalten Sie schmackhafte und gesunde Speisen und Getränke.



Nähere Informationen finden Sie auf: www.kulturzeit-online.de