VachFrauen: "Ernährungsmythen" - Was ist dran an der gesunden Ernährung?

Darum starten wir am 09. Januar 2019 mitund gehen Ernährungsmythen auf den Grund. Um 19:30 Uhr im Kantorat stellen wir uns Fragen, wie „Was ist dran und was braucht unser Stoffwechsel wirklich?“Macht Milch starke Knochen? Ist Vollkorn gesund und schützt Joghurt vor Osteoporose?“ Viele dieser gängigen Ernährungsregeln machen uns alles andere als gesund. Doch was ist nun wirklich richtig? Räumen wir auf im „Dschungel der Ernährungsmythen“ und erfahren die physiologischen Wirkungen von Lebensmitteln auf den Stoffwechsel, den Einfluss auf die Blutzucker- und Blutfettwerte, auf die Entgiftungsleistung der Organe, auf das Immunsystem und auf eine dauerhafte Gewichtsregulierung. Neben den vielfältigen – meist nicht auf den ersten Blick erkennbaren – Auswirkungen der Ernährung auf den Körper entdecken wir die Basis für eine dauerhaft gesunde Ernährung und einen gut funktionierenden Stoffwechsel.Nähere Information erhalten sie unter Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 7665567 und unter Vachfrauen@gmx.de