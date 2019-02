VachFrauen: „Respekt und Vertrauen im Umgang miteinander“

Jede erfolgreiche Beziehung ist nicht nur mit Liebe gebaut, sondern auch mit Respekt und Vertrauen. Diese Tatsache ist keine Neuigkeit, dennoch sollte man sich immer mal wieder Gedanken machen über Respekt und Vertrauen. Am 06. März 2019 um 19:30 Uhr ist mit Petra Neuhörl eine echte VachFrau unser Gast im Kantorat. Als Diplom-Psychologin beleuchtet sie das Thema und gibt Impulse, denn jede erfolgreiche Beziehung ist nicht nur mit Liebe gebaut, sondern auch mit Respekt und Vertrauen. Respekt und Vertrauen sind grundlegend wichtig für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Alltag passiert es aber auch allzu oft, dass Respekt und Vertrauen verloren gehen. Was braucht es, damit Respekt und Vertrauen im Umgang miteinander erhalten bleiben?Und was können wir tun, wenn sie verloren gegangen sind? Wie können wir gemeinsam in eine respekt- und vertrauensvolle Beziehungskultur hineinwachsen?Nähere Information erhalten sie unter Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 7665567 und unter Vachfrauen@gmx.de