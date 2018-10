18. Kunstmarkt in Hersbruck

Hersbruck : Stadthaus |

Hersbruck. – Am Wochenende 17. Und 18. November findet im Stadthaus am Schlossplatz in Hersbruck der 18. Kunstmarkt statt. Veranstalter ist der Hersbrucker Künstlerstammtisch, der rund 25 Teilnehmer eingeladen hat, darunter mehrere Künstlerinnen der GEDOK Franken. Präsentiert werden verschiedene Genres, von Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Keramik, Gold- und Silberschmiedearbeiten bis zu Objekten aus Recyclingmaterial, Textilien und Glas. Besondere Aufmerksamkeit verdienen zwei Sonderschauen mit Gemeinschaftsarbeiten, die einen interessanten Stilmix zeigen. Der Kunstmarkt ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bildtext

Ein Bild aus Recyclingmaterial, „An der Autobahn“ von Dieter Serfas