Gospelkonzert der Amazingers Erlangen

Der Gospelchor „Amazingers“ lädt am Samstag, 20.10.2018 zu seinem Herbstkonzert herzlich ein:



Der Gospelchor „Amazingers” ist in der Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz in Erlangen zu Hause. Seit mehr als 20 Jahren singen sich die „Amazingers” in die Herzen der Zuhörer und haben inzwischen über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus treue Fans gefunden.

Die „Amazingers“ sind ein Freizeit-Chor mit ca. 45 Mitgliedern, die stimmgewaltig mit vielseitigem Repertoire und anspruchsvollen Choreografien ohne Notenblätter singen.

Dabei geht der Chor auch immer wieder neue musikalische Wege über die Grenzen des Gospel hinaus, inspiriert durch ihren Chorleiter Harald Luft und professionell begleitet durch ihren Pianisten und Percussionisten Jörg Beckenbauer. So werden moderne Popstücke genauso engagiert einstudiert, wie auch Musicalstücke oder traditionelle Africans.

In diesem Jahr sind Lieder aus dem Pop- und Musicalbereich mit im Programm.



Die Konzerte sind grundsätzlich frei von Eintrittsgeldern, um allen Interessierten die Konzertteilnahme zu ermöglichen.



Dauer ca. 1 1/2 Stunden



Wwiterer Konzerttermin:

Sonntag: Dreieinigkeitskirche, Kirchplatz 3, 91322 Gräfenberg um 18.30 Uhr