Vernissage im Stadthaus Hersbruck

Hersbruck : Hersbrucker Stadthaus |

½ qm Kunst

Mitgliederausstellung der GEDOK Franken im Stadthaus Hersbruck

Schloßplatz 4A, 91217 Hersbruck



Vernissage:

Montag, 03.12.2018 um 18.00 h

Begrüßung durch 1. Bürgermeister Robert Ilg

Einführung durch Silvia Lobenhofer-Albrecht, Vorsitzende GEDOK Franken



Dauer:

04.12.2018 bis 17.03.2019 (Mo-Do: 08.00 - 16.00 | Fr: 08.00 - 12.00)



Nach dem großen Erfolg der Ausstellung Eva‘s Töchter 2017 zum 30 jährigen Bestehen der GEDOK Franken im Stadtmuseum Schwabach präsentieren erneut 58 Künstlerinnen über 100 Werke im historischen Rahmen des Stadthauses Hersbruck.

Eine Beschränkung lag einzig auf der maximalen Größe der Werke. Die Ausstellung zeigt Malerei, Grafik, Fotografie, Skulpturen und Objekte. Die Besucher dürfen sich auf drei Stockwerken auf eine große Vielfalt an aktuellen Exponaten freuen.



Unter anderem zeigen in der Nürnberger Region bekannte Künstlerinnen ihre Werke: Pia Morgenthum, Katja Gehrung, Linde Unrein, Ilse Feiner, Susanne Schreyer, Karin Allar, Federica Burzi, und Irene Kress-Schmidt.



Wer die Künstlerinnen und Arbeitsweisen intensiver kennenlernen möchte, hat hierzu die Möglichkeit bei den „Offenen Ateliers im Hersbrucker Raum“ am 03. März 2019 von 10 - 18 h. Die Finissage am 17.03.2019 rundet die Ausstellung mit Künstlerinnengesprächen und einer Literarische Soirée samt musikalischer Untermalung durch Hilde Pohl ab.



Die GEDOK Franken, wurde 1987 als 19. Gruppe des Bundesverbandes, der “GEDOK Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V.” in Nürnberg gegründet und wird derzeit von ca. 140 Mitgliedern vertreten. Künstlerinnen, die dem Verein beitreten möchten, können sich gerne über die Homepage darüber informieren und kunstinteressierten Sponsoren steht eine Mitgliedschaft natürlich jederzeit offen.



Begleitveranstaltung:



Teilnehmende Ateliers:

Gerlinde Berger, Hersbruck

Leonie Böhnel, Weigendorf

Roswitha Farnsworth, Hohenstadt - Pommelsbrunn

Anita Magdalena Franz, Egensbach-Offenhausen

Bettina Graber-Reckziegel, Vorra

Tanja Hoffmann, Altdorf

Silvia Lobenhofer-Albrecht, Offenhausen

Nora Matocza, Weigendorf

Ute Plank, Hersbruck

mit zahlreichen Gastkünstlerinnen



Finissage am Sonntag, 17.03.2019

Rahmenprogramm:

Künstlerinnengespräche von 13.00 - 14.30 Uhr

Literarische Soirée von 15.00 - 16.00 Uhr

Brauchen wir Männer zu unserer Ergänzung

Helga Böhnke: Moderation

Linde Unrein: Daphne, Nymphe der griechischen Mythologie

Anita M. Franz: Katharina Bora, * 1499

Ursula Bock: Bertha von Suttner, Schriftstellerin, * 1843

Dagmar Dusil: Lou Andreas-Salomé, Schriftstellerin, *1861

Anita Tschirwitz: Julie Virginie Scheuermann, Schriftstellerin, *1878

In Interaktion mit der Jazzmusikerin Hildegard Pohl