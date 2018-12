AOK - Autogenes Training in Hersbruck

Hersbruck : AOK |

Alltagsbelastungen abbauen, innere Ausgeglichenheit finden - mit regelmäßigem Autogenem Training gut möglich! Die Aufmerksamkeit wird auf körperliche Entspannungsempfindungen wie Ruhe, Schwere und Wärme gelenkt. Durch regelmäßiges Training lernt Ihr Körper mit der Zeit, sich selbst zur Ruhe und in einen Zustand der tiefen Entspannung zu bringen. Diese Tiefenentspannung fördert innere Ruhe, Gelassenheit, Konzentration und Leistungsfähigkeit und damit Ihre körperliche und psychische Gesundheit.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 24. Januar 2019 um 18.00 Uhr in Hersbruck und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Der Kurspreis beträgt 110 Euro, AOK-Versicherte bleiben bei regelmäßiger Teilnahme kostenfrei.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Hersbruck.Team41@service.by.aok.de an.