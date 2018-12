AOK - Hatha Yoga in Hersbruck

Hersbruck : AOK |

Hatha Yoga ist eine tolle Möglichkeit, um den Alltag hinter sich zu lassen, zu entspannen und gleichzeitig etwas für die eigene Fitness zu tun. Die Kombination aus Entspannungs- und Körperübungen macht nicht nur Spaß, sondern wirkt sich auch positiv auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden aus. Die Übungen sind leicht zu erlernen und Sie werden schnell erste Erfolge spüren.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 22. Januar 2019 um 17.00 Uhr in Hersbruck und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Der Kurspreis beträgt 110 Euro, AOK-Versicherte bleiben bei regelmäßiger Teilnahme kostenfrei.

Interessiert? Bitte melden Sie sich per Mail: Hersbruck.Team41@service.by.aok.de oder Telefon: 09131 8102-236 an.