Hersbruck : Fackelmann Therme |

Wasser ist ideal, um Muskulatur aufzubauen. Die Auftriebskraft entlastet die Gelenke und der Wasserwiderstand ermöglicht gut dosierte, dynamische Übungen. Wie schön, dass Wasser auf uns Menschen auch noch sehr entspannend wirkt. Training und Spaß lassen sich also wunderbar miteinander verbinden. Genießen Sie`s!.

Der Kurs beginnt am Freitag, 11. Januar 2019 um 16.00 Uhr und dauert 8 Wochen a 45 Minuten. Der Kurspreis beträgt 55 Euro, AOK-Versicherte bleiben bei regelmäßiger Teilnahme kostenfrei. Die Gebühr für den Badeintritt fällt für alle Teilnehmer an.

Interessiert? Bitte melden Sie sich per Mail: Hersbruck.team41@service.by.aok.de oder Telefon: 09131 8102-236 an.