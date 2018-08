Herzogenaurach : Herzo Base |

1. Herzo Base (Herzogenaurach) Garagenflohmarkt



Am Sonntag, den 16.9.2018

von 10Uhr bis 16Uhr





Kommen Sie mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten

und entdecken Sie in mehr als 35 Garagen

Altes und Neues, Alltägliches und Besonderes, für Groß und Klein!



Eine perfekte Möglichkeit für eine Entdeckungstour durch unsere schöne Herzo Base in Herzogenaurach mit 2 Spielplätzen und öffentlicher Toilette.





Infos und Karte unter:

facebook.com/herzobase.garagenflohmarkt/ oder

garagenflohmarkt-herzobase@gmx.de