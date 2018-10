Tag der Offenen Tür bei den Krippenfreunden Herzogenaurach

Herzogenaurach : Alte Schule Haundorf |

Die Krippenfreunde Herzogenaurach e.V. veranstalten jedes Jahr im Herbst einen Krippenbaukurs für Kinder. Der Kurs ist kostenlos und ist für Kinder ab 10 Jahren gedacht, die an 5 Samstagvormittagen unter der Anleitung von erfahrenen Krippenbaumeistern ihre eigene Krippe bauen.

Im Rahmen des Krippenbaukurses für Kinder findet am Samstag, den 27. Oktober von 9 - 12 Uhr, ein Tag der offenen Tür in der Werkstatt der Krippenfreunde Herzogenaurach statt.

Interessierte Besucher können dort den Kindern bei der Arbeit zusehen und bekommen alle Auskünfte über den Verein.

Die Werkstatt befindet sich in der frisch renovierten „Alten Schule“ im Herzogenauracher Ortsteil Haundorf.

91074 Herzogenaurach Haundorfer Str 11



Wir freuen uns auf Ihren Besuch