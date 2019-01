AOK - Rückenpower

Herzogenaurach : AOK Herzogenaurach |

Unser Rücken mit seinen Muskeln und Bändern wird im Alltag in der Regel viel zu wenig gefordert. Dabei ist eine kräftige sowie dehnfähige Muskulatur der beste Schutz gegen Rückenschmerzen. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Ihre Wirbelsäule mit ausgewählten Dehnungs- und Kräftigungsübungen mobilisieren, aber auch stabilisieren können. Diese Übungen können auch gut zu Hause weitergeführt werden.



Ort: AOK in Herzogenaurach, Erlanger Straße 12, 91074 Herzogenaurach



Termin: Montag, 08.04.2019 



Uhrzeit: 18:00 - 19:00 Uhr



Angebots-Nr.: 50248416



Leitung: Britta Metzler



Dauer: 10 Termine



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 90,00 Euro