Schaeffler begrüßt neue Auszubildende aus ganz Deutschland

Herzogenaurach : Schaeffler AG |

HERZOGENAURACH (pm/ak) - Wie auch in den Jahren zuvor lud Schaeffler zu Beginn des Ausbildungsjahres 2018 alle neuen Azubis an den Stammsitz des Unternehmens in Herzogenaurach ein. 433 junge Frauen und Männer begannen Anfang September ihre berufliche Laufbahn bei dem Technologieunternehmen.

Deutschlandweit bietet Schaeffler die Ausbildung an 22 Standorten in 18 Berufen aus dem gewerblich/technischen und kaufmännischen Bereich sowie die Möglichkeit zu zwölf dualen Studiengängen an.Zu Beginn der ganztägigen Veranstaltung wurden die Auszubildenden von Corinna Schittenhelm, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin, sowie Paul Seren, Ausbildungsleiter Schaeffler Deutschland, willkommen geheißen.Corinna Schittenhelm betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung der Nachwuchskräfte für das Unternehmen sowie den hohen Stellenwert der Ausbildung bei Schaeffler: „Wir bilden seit über 70 Jahren aus und begrüßen jedes Jahr junge talentierte Nachwuchskräfte, die uns dabei unterstützen, unser Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wir brauchen Ihr Engagement, Ihre frischen Ideen und Ihre Tatkraft um gemeinsam die Mobilität für morgen zu gestalten. Ich freue mich, dass Sie alle mit an Bord sind!“Paul Seren übermittelte den neuen Auszubildenden ein Grußwort der Gesellschafter: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann hieß diese in ihrem und im Namen ihres Sohnes Georg F. W. Schaeffler herzlich willkommen. Sie betonte dabei, wie stolz sie auf den hohen Standard der Ausbildung im Unternehmen sei. Regelmäßig würden die Schaeffler-Azubis zu den Prüfungsbesten ihrer Jahrgänge zählen. Motivation, Offenheit, die Bereitschaft zur Teamarbeit und die Freude am lebenslangen Lernen seien der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ausbildung und zum beruflichen Erfolg.Danach erläuterte Paul Seren den angehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die neuen digitalen Ausbildungsinhalte der Ausbildung bei Schaeffler. Er ging dabei vor allem auf die Zukunftsfelder E-Mobilität, Industrie 4.0 und Digitalisierung ein: „Wir passen die Ausbildung bei Schaeffler konsequent an die Herausforderungen und Bedürfnisse von morgen an. Wir bieten unseren Auszubildenden und Studenten an allen Standorten ein modernes und attraktives Umfeld mit bestens qualifizierten Ausbildern.“Ein wichtiger Baustein für die Ausbildung von morgen ist die Initiative „Qualification for Tomorrow“, die im Rahmen des Zukunftsprogramms „Agenda 4 plus One“ das Unternehmen auf die Zukunft ausrichtet. Trends und Themen wie E-Mobilität, Industrie 4.0 und Digitalisierung fließen dabei in die Ausbildungsinhalte ein und bereiten auch die jungen Nachwuchskräfte auf das Arbeitsumfeld der Zukunft vor. Begleitend zu ihrer Ausbildung bauen die Auszubildenden bei Schaeffler zum Beispiel ihren eigenen, individuellen 3D-Drucker: Von der Herstellung der Einzelteile über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme erlernen sie dabei die Zusammenhänge zwischen Mechanik, Elektronik, Software und Hardware.Zum Programm der ganztägigen Einführungsveranstaltung gehörte auch eine Werksführung durch die Produktions- und Forschungseinrichtungen des Standorts Herzogenaurach sowie verschiedene Workshops zu den Themen Ausbildung und Gesundheit.Die hohe Qualität der Ausbildung sowie die regelmäßige Übernahme nach erfolgreichem Abschluss sichern den Azubis bei Schaeffler eine erfolgreiche Zukunft. Der Ausbildungsjahrgang 2018 verteilt sich deutschlandweit wie folgt:Gewerblich/technischer Bereich: 284Kaufmännischer Bereich: 59Duale Studenten: 56Ausbildung mit Studium: 34Bewerbung für das Ausbildungsjahr 2019Für die Ausbildungsplätze 2019 können sich Interessierte bereits heute online bewerben: www.ausbildung-bei-schaeffler.de