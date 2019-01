Höchstadt : AOK |

In diesem Seminar erhalten Sie wertvolle Informationen und praktische Tipps zum Einkaufen und Kochen bei Diabetes mellitus Typ 2. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern in der Gruppe aus. Entdecken Sie, wie einfach es ist, mit Diabetes gut zu leben.



Ort: AOK in Höchstadt, Rothenburger Straße 3, 91315 Höchstadt



Termin: Donnerstag, 27.06.2019



Uhrzeit: 17:30 - 19:00 Uhr



Angebots-Nr.: 50248456



Leitung: Barbara Dirnfeldner



Dauer: 1 Termin



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 15,00 Euro