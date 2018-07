2X Kunst in Bubenreuth

Die Stadt Bubenreuth feiert Ihr 775jähriges Bestehen in diesem Jahr.

In diesem Rahmen stellt sie an zwei Wochenenden zwei Kunstausstellungen auf die Beine. Regionale Kunst im Saletta, Hauptstraße 14 und

im H7, Bauerngehöft Hauptstaße 7

an 2 Wochenenden von 13- 17 Uhr Eintritt frei

zu sehen sind: Malerei, Zeichnungen, Grafiken, Fotografien, Skulpturen, Textilien und Schmuck.

Initiatoren sind der Heimatverein und der Kunsttreff die ein breites Spektrum regionaler Kunst zum schauen und kaufen und genießen anbieten.

Am 21.u.22.07. und am 28.u.29.07. 2018 freuen wir uns auf viele Gäste.

Anreise per S- Bahn oder Bus möglich. Bubenreuth ist immer einen Ausflug wert!