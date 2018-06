Endlich wieder Kärwa in Baiersdorf

BAIERSDORF (rr) – Im Altstadtbereich feiern die Baiersdorfer vom 15. – 18. Juni ihre traditionelle Kirchweih.

Es wird immer am Wochenende vor oder nach Johannis gefeiert. Der Johannistag, auch Johanni, Johannestag genannt, ist der Gedenktag, der auf die Geburt des Johannes des Täufers am 24. Juni zurückgeht. Die Kirche auf dem evangelischen Friedhof wurde zu Johannis geweiht und hat der Kirchweih ihren Namen gegeben.Das Fest beginnt am Freitag, 15. Juni, mit einer ökumenischen Andacht um 18.00 Uhr in der St. Johannis Kirche. Um 19.00 Uhr sticht dann der Bürgermeister Andreas Galster das erste Fass an, und dann wird mit zünftiger Unterhaltungsmusik von VOLLDAMPF richtig gefeiert. Mit dabei sind die Wirte vom Restaurant Irodion, Gasthof zum Storchennest, Michas und Kerstins Insel und der Freundeskreis Baiersdorfer Kirchweih.Am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr holt der Freundeskreis Baiersdorfer Kirchweih mit einem Pferdegespann lautstark den Kirchweihbaum ein. Vor vielen begeisterten Festbesuchern wird dieser Baum um 17.30 Uhr aufgestellt. Ab 19.00 Uhr gibt es wieder fetzige Tanzmusik mit KAWOGL.Am Sonntag, 25. Juni, spielt beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr die Stadtkapelle Baiersdorf. Am Abend um 18.00 Uhr sorgt ein DJ für Spaß und Stimmung.Besonders am Montag, 18. Juni, wird das Brauchtum gelebt. Wer nicht arbeiten muss, geht um 10.30 Uhr auf den Festplatz zum Frühschoppen. Um 19.00 Uhr ziehen die Paare am „Oberen Flecken“ zum Betzenaustanzen ein. Ab 20.00 Uhr gibt es dann stimmungsvolle Abschiedsmusik mit Ziach`o.Während der ganzen Kirchweih öffnet der Heimatverein Baiersdorf das „Haus Kupfmüller“ und den Innenhof (Rathausplatz 4) am Freitag ab 17.00 Uhr zum gemütlichen Abend, Samstag, ab 15.00 Uhr, Sonntag ab 13.00 Uhr und am Kirchweih-Montag von 11.00 bis 15.00 Uhr mit Kaffee, Kuchen, Küchle, einem kleinen Imbiss und Getränken.Wer noch mehr Brauchtum möchte, sollte sich in den Ortsteilen Hagenau, Igelsdorf und Wellerstadt umsehen. Dort werden im August eigene traditionelle Kirchweihen gefeiert.