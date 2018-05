Moderner Kirchenchor "ImPuls" feiert 10-Jähriges

LANGENSENDELBACH (pm/vs) - Am kommenden Sonntag, 6. Mai, feiert „ImPuls“, der Chor für „Moderne Kirchenmusik“ der Evangelischen Kirche Baiersdorf sein 10-jähriges Bestehen mit einem Konzert.

Dieses findet unter Leitung von Gerhard Fischer um 18 Uhr in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul in Langensendelbach (Kirchweg 6) statt. Auf dem Programm stehen bei freiem Eintritt zeitgemäße geistige Lieder aus den Sparten Jazz, Gospel und Spiritual. Begleitet werden die Lieder von einer Trommelgruppe, Moritz Fischer am Keyboard und einer Band. Spenden sind erwünscht.