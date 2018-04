„Mutter Beimer“ liest in Uttenreuth

Landkreis-Lesereihe geht in zweite Runde



ERLANGEN/HÖCHSTADT (pm/nf) - „Mutter Beimer“ alias Marie-Luise Marjan ist die zweite Prominente in der Lesereihe ERHörbar des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Die aus der „Lindenstraße“ bekannte Schauspielerin liest am Sonntag, 6. Mai 2018, im Schwarzen Adler in Uttenreuth aus ihrem Buch „Ganz unerwartet anders: Ich suchte meinen Vater und fand eine Großfamilie“. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Einlass ab 16:00 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgt Jazzpianist Thomas Fink.

Interessierte können sich kostenlos bei Johannes Hölzel telefonisch unter 09131/803147 oder per E-Mail an kultur@erlangen-hoechstadt.de auf die Gästeliste setzen lassen.Die Lesereihe „ERHörbar“ wird von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach gefördert. Die Veranstaltungsreihe bietet einen unterhaltsamen Zugang zu ernsten Themen wie Klimawandel, Demenz und Demografie. Prominente Kulturschaffende, darunter Schauspieler, lesen halbjährlich an verschiedenen Orten im Landkreis. Bürgerinnen und Bürger können sich anschließend mit den Künstlern austauschen.