1. Festival der Genüsse in Forchheim

FORCHHEIM (pm/rr) – Der Bayerische Genussort Forchheim präsentiert am 29. Juni das 1. Festival der Genüsse im Innenhof der Kaiserpfalz

Exklusives abendliches Genießer-Menü

. Schlemmerfans können sich an diesem Samstag durch verschiedene Geschmacksrichtungen probieren - denn Fränkische Regionalproduzenten präsentieren alles für den guten Genuss.„Forchheim ist in der Genussregion Oberfranken zu Hause und trägt seit Januar 2018 selbst den Titel „Bayerischer Genussort“, betont Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information. „Mit dem 1. Festival der Genüsse wollen wir den Touristen aber auch Einheimischen zeigen, was Forchheim in punkto Genuss zu bieten hat.“Am Nachmittag werden Fränkische Regionalproduzenten eine „Genießer-Meile“ im Innenhof der Forchheimer Kaiserpfalz präsentieren. Schmackhafte Köstlichkeiten unserer vielseitigen Region können probiert werden: süffiges Bier, charaktervolle Weine und Schnäpse, fränkische Säfte, feiner Meerrettich und saftiges Wild aus den Forchheimer Wäldern. Auch „süße“ Gäste kommen nicht zu kurz: klassisch fränkische Urrädla und dazu passend aromatischer Kaffee runden das Geschmackserlebnis ab. Eine genaue Standliste wird im Frühjahr vorgestellt.Am Abend wird im Innenhof der Kaiserpfalz ein 4-Gänge-Menü aus Fränkischen Regionalprodukten von Christopher Kraus vom Restaurant zum Alten Zollhaus serviert.Weinsommelier Marcel Scharfenberg von der Vinothek Scharfenberg aus Bamberg hat dazu die passende Weinbegleitung kreiert. Details zu den einzelnen Gängen und Weinen werden zwischen den Gängen auf der Bühne präsentiert. Musikalisch umrahmt wird der Abend von DJ Valdemossa. Der Preis beträgt pro Karte 69 Euro (inkl. Weinbegleitung). Der Vorverkauf für die 80 Karten hat in der Tourist-Information bereits begonnen.