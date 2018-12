Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...

Vorweihnachtlicher Lieder- und Filmabend mit Rainer Kestler und Franz-Josef Saam.

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Dienstag, den 4. Dezember um 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) veranstaltet die Stadtbücherei, Spitalstr. 3, einen vorweihnachtlichen Lieder- und Filmabend mit Rainer Kestler und Franz-Josef Saam.Für diese besinnliche Adventseinstimmung steuert das Stadtarchiv einen Film von Filmchronist Ralf Bössert aus dem Jahr 2009 bei. Gezeigt wird der „Schönste Adventskalender der Welt“. Man taucht in die vorweihnachtliche Zeit in Forchheim ein und lässt sich von der tollen Atmosphäre verzaubern. Nicht umsonst kommen jährlich Tausende von Besuchern aus Nah und Fern und bewundern den weihnachtlichen Glanz des Rathauses.Für den zweiten Teil des Abends packt Franz-Josef Saam wieder viele bekannte Weihnachtslieder aus seinem Musikkoffer aus, die bei Kerzenschein, Glühwein und Spekulatius gemeinsam erklingen sollen.Anmeldung in der Stadtbücherei.Der Eintritt ist frei.