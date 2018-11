Adventskonzerte am 07.12. in Großenseebach, 08.12. in Neunkirchen a.Br. und 09.12.2018 in Pretzfeld

Neunkirchen am Brand: St. Michael |

Seit Beginn des Jahres steht das Einstudieren der „Pastoralmesse in C“ von Ignaz Reimann und das Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noël op.12“

von Camille Saint-Saëns bei den Chören Viva Musica Neunkirchen, dem Cäcilia Chor Großenseebach und der Singgemeinschaft Pretzfeld e.V. unter der Leitung des gemeinsamen Chorleiters ADC Chordirektor Udo Reinhart im Vordergrund. Die drei Chöre haben diese Herausforderung angenommen, um im Dezember als Chorgemeinschaft diese zwei herrlichen Werke aufzuführen. Für die Sängerinnen und Sänger ist es immer ein Erlebnis, gemeinsam in einem großen Chor vor Publikum zu stehen. Die ca. 85 Teilnehmer der drei Chöre werden instrumental von vier Streichern, einer Harfe und einem Pianisten begleitet. Namhafte Solisten werden die Aufführungen mit ihren Stimmen vervollständigen.

Dieses Adventskonzert wird bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis für alle Zuhörer werden.



Die Konzerte finden statt:



Freitag, 07.12.2018 19:30 Uhr in der Kirche St. Michael in Großenseebach

Samstag, 08.12.2018 19:30 Uhr in der Kirche St. Michael in Neunkirchen

Sonntag, 09.12.2018 16:00 Uhr in der Kirche St. Kilian in Pretzfeld



Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Ulf Karnikowski, Tel. 0176/23832319

Armin Spatz, Tel. 09134/908160

Roswitha Grodd, Tel. 09194/8000