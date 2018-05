Auf Felsen und Wasser gebaut

EGLOFFSTEIN – Am Donnerstag, 24. Mai bietet sich um 10.00 Uhr Gelegenheit zu einem Rundgang durch den historischen Marktort mit der Kulturführerin Christina Jacob.

Dabei erfahren die Teilnehmer wichtiges und interessantes über die Kultur und Geschichte des Ortes und besuchen 21 historische Stationen.Treffpunkt ist an der Tourist-Information, (Felsenkellerstraße 20). Auswärtige Besucher parken am Wanderparkplatz (Ortseingang Richtung Gräfenberg) oder in der Felsenkellerstraße.Die Führung dauert etwa 1 Stunde und 30 Minuten und kostet 3,50 Euro.Weitere Infos unter www.trubachtal.com.