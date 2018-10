Das Licht des Nordens leuchtet in der Stadtbücherei

Faszinierende Fotos aus Island:

Land aus Feuer und Eis

FORCHHEIM (rr) – Bis zum 3. November stellt der Fotograf Florian Trykowski in der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei Forchheim, Spitalstraße 3, Fotografien von Island aus.Der gelernte Werbefotograf wurde 1983 in Erlangen geboren und lebt mit seiner Familie in Möhrendorf. Er hat sich 2007 selbständig gemacht und arbeitet seitdem deutschlandweit für Tourismusverbände und –agenturen sowie Kunden aus Industrie und Mittelstand.Seine Leidenschaft für den zweitgrößten Inselstaat Europas, Island, hat er seit 2005 zum Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit gemacht. Von seinen vielen Reisen dorthin bringt er immer wieder neue fasziniereLand aus Feuer und Eisnde Bilder vom mit. Regelmäßig veröffentlicht er mit diesen Panorama- und Landschaftskalender.Die Ausstellung ist bis 3. November zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zugänglich.Weitere Infos: https://www.floriantrykowski.de