Das war der Festzug zum 50. Fränkischen Kirschenfest

Bilderstrecke zum Traditions-Fest.

PRETZFELD (rr) – Bei schönstem Sommerwetter feierten die Pretzfelder die ersten drei Tage ihres Jubiläums-Kirschenfestes.Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Kellerwald. Beim anschließenden Frühschoppen sprach Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er hob die Bedeutung des regionalen Obstbaus hervor, sprach aber auch bundespolitische Themen an, wie zum Beispiel die Integration.Um 14.00 zogen rund 1000 Schützen, Trachten- und Musikvereine von der Trattstraße zum Kellerwald. Dort gab es ab 15.00 Uhr viel Musik mit verschiedenen Tanzeinlagen, und ab 18.00 sorgte die Knallerband aus Franken – die Gerchli – für Spaß und gute Laune.Am Montag steht ab 10.00 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit Kesselfleischessen im Programm, es werden außerdem Salzknöchla, Bratwürste und Blaue Zipfel gereicht. Ab 19.00 Uhr steigt ein Partyabend mit der Gruppe "Aeroplane". Das Kirschenfest endet am Dienstag mit dem großen Familiennachmittag mit verbilligten Preisen. Traditionell ist der Dienstag der Tag der Vereine und Betriebe.Drei Tage später wird dann im Forchheimer Kellerwald weiter gefeiert, denn am Freitag, 20. Juli beginnt dort das Annafest. Der Pretzfelder Keller ist noch bis in den späten Herbst hinein geöffnet.