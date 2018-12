Die Heilige Nacht - nach Ludwig Thoma

Gesamtkunstwerk aus Literatur und Musik, ganz ohne Kitsch und Zuckerguss

Erlebnis der Stille

Einstimmung auf die Weihnachtszeit

FORCHHEIM (pm/rr) - Am Sonntag, 9. Dezember wird um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei, Spitalstraße 3, die Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma aufgeführt. Der Schauspieler Georg Leumer, ein gebürtiger Bamberger, und das dreiköpfige Ensemble Bamberger Spielleut bieten mit ihrer fränkischen Fassung ein Gesamtkunstwerk aus Literatur und Musik, ganz ohne Kitsch und Zuckerguss. Ludwig Thomas Nachdichtung des Weihnachtsgeschehens nach Lukas ist die schönste und bekannteste Weihnachtsgeschichte im Dialekt.Schon seit vielen Jahren treten Leumer und seine musikalische Begleitung vorwiegend im nordbayerischen Raum auf. Die ruhige und gesammelte Stimmung, das Erlebnis der Stille in den knapp 80 Minuten und das bruchlose Zusammenwirken von Text und Musik fügen sich zu einer ganz neuen künstlerischen Einheit.Georg Leumer hat die „Heilige Nacht“ nach Thoma selbst in seinen oberfränkischen Heimatdialekt übertragen aber trotzdem größtmögliche Nähe zum Original bewahrt: bodenständig, aber nicht volkstümelnd, erdverbunden, aber nicht derb und vor allem das Heute auch im Dialekt nicht verleugnend. Eine neue, ungewohnte Sicht auf Thomas Werk bietet auch die Musik, sie reicht von Instrumentalklängen des 15. Jahrhunderts über fränkische Komponisten der Barockzeit bis zu Carl Orff, Bela Bartok und zeitgenössischen Komponisten.So präsentiert sich Ludwig Thomas Weihnachtslegende Heilige Nacht auch über 90 Jahre nach ihrer Veröffentlichung in dieser fränkischen Fassung als eine passende Einstimmung auf die Weihnachtszeit.