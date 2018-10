Durch die Bierkeller im Kellerwald

Alles über die Bier- und Brautradition in Forchheim. 

FORCHHEIM (rr) – Am Sonntag, 28. Oktober veranstaltet die Tourist-Information von 16.00 bis 17.30 Uhr eine Bierkellerführung am Forchheimer Kellerwald.Die Teilnehmer treffen sich an der Infotafel zum Kellerwald (Aufgang Lichteneiche). Sie hören interessante Erklärungen zur Entstehung der Felsengänge und über die Bier- und Brautradition in Forchheim.Im Anschluss werden eine Bierprobe und eine zünftige Brotzeit angeboten. Die Besucher erfahren auf lehrreiche, aber auch realitätsnahe Art die Unterschiede zwischen den einzelnen Biersorten. Ein geselliger Ausklang ist garantiert.Die Führung kostet 12 Euro für Familien und 6 Euro für Erwachsene. Schüler und Studenten zahlen 5 Euro. Weitere Informationen unter 09191/ 714 338.Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.