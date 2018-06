Eröffnungskonzert im Schlosspark

Am 23. Juni beginnt das sommerliche Kulturprogramm im Schlosspark Unterleinleiter.

UNTERLEINLEITER (en/rr) - Das Veranstaltungsproramm der Reihe des Vereins „kunst & musik im Schlosspark Unterleinleiter e.V.“ besteht heuer aufgrund von Terminüberschneidungen mit der Fußball-WM nur aus drei Konzerten und einem Tag des Offenen Parks am Sonntag, 29. Juli. Das Eröffnungskonzert am Samstag, 23. Juni, bestreitet um 16.00 Uhr auf der Waldwiese das Damensalonorchester „Bella Donna“ unter dem Titel „Das Tier in mir“.Bella Donna „schwirrt, fliegt, huscht, schwimmt und trampelt“ durch animalische Fantasien und Realitäten mit Musik von Johann Strauß ( „Auf der Jagd“ ), den Wasserspielen von Ritter oder dem „Valse Triste“ von Sibelius.Am Samstag, 21. Juli, um 10.30 Uhr spielt das Ensemble des Fränkischen Theatersommers im Rahmen des Kindertheaters das Märchen „Der gestiefelte Kater“. Um 16.00 Uhr des gleichen Tages gastiert das Bamberger Streichquartett unter der Moderation und Leitung von Karlheinz Busch auf der Waldwiese. Es kommen Werke von Vivaldi, Haydn, Arriaga und Mozart zur Aufführung. Zum Abschluss des Konzertreigens am Samstag, 4. August um 16.00 Uhr präsentiert German Hornsound unter „Hornlikes“ einem bunten Blumenstrauß an Arrangements bekannter Werke von Bach über Bruckner bis Piazolla.