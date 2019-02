Filmabend Stadt ohne Mitleid

Filmklassiker in der Stadtbücherei. Aus Brandschutzgründen können keine weiteren Anmeldungen mehr entgegen genommen werden!

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Mittwoch, 13. Februar um 20.00 Uhr zeigt das Stadtarchiv in der Stadtbücherei, Spitalstr. 3, den US-amerikanischen Film „Stadt ohne Mitleid“ in seiner Reihe „Filme und Bilder aus dem Stadtarchiv“: Die Außenaufnahmen wurden 1961 in Forchheim und Bamberg gedreht. Dadurch ist der Klassiker für Forchheim ein immer wieder faszinierendes Zeitdokument und gibt bei jeder Vorführung Anlass zu Überlegungen, wo denn die eine oder andere Szene in Forchheim gedreht wurde.In einer Kleinstadt der Nachkriegszeit wird die 16jährige Schülerin Karin Steinhof von drei Soldaten vergewaltigt. In der Rolle des Strafverteidigers Majors Steve Garrett versucht der damals sehr bekannte Kirk Douglas verzweifelt, seine Angeklagten vor der Todesstrafe zu retten. Gleichzeitig will er das Opfer vor der sensationslüsternen Presse und Öffentlichkeit zu schützen. Damit setzt sich der Film engagiert mit der Doppelmoral und Sensationsgier einer Kleinstadt in den 60er Jahren auseinander. Für die Rolle der Karin Steinhof erhielt Christine Kaufmann den Golden Globe Award als beste Nachwuchsdarstellerin. Der Eintritt ist frei.