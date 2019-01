Fotoamateure stellen aus

FORCHHEIM (pm/rr) – Ab Freitag, 11. Januar, um 19.00 Uhr stellen die Mitglieder des fotospektrums in der Galerie in den Räumen der Fa. Lagermeister, Hauptstraße 7 – 11, etwa hundert Fotografien aus.



Zum Auftakt wird die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Die Arbeiten präsentieren kein festes Motto sondern, dem Namen der Gruppe entsprechend, ein breites Spektrum von Themen. Die Gruppe wurde 2010 in Forchheim-Kersbach gegründet. Sie hatte bereits Ausstellungen in der Stadtbücherei Forchheim, mehrere große Ausstellungen in den Rathäusern von Erlangen und Neunkirchen und bereits zum zweiten Mal in den repräsentativen Räumen der Firma Lagermeister.Das fotospektrum ist eine Gruppe ambitionierter Fotoamateure aus dem Raum Forchheim. Sie haben teils langjährige Foto-Erfahrung. Einige Mitglieder des Fotospektrums leiten andere Gruppen oder unterrichten in Fotokursen. Ihre Themen reichen von dokumentarischer Fotografie bis zu künstlerischen Verfremdungen. Ihr Ziel ist die Förderung der kreativen Fotografie im gegenseitigen Austausch.Die Ausstellung ist bis 27. Januar jeweils Donnerstag/Freitag/Sonntag von 14.00 – 19.00 Uhr täglich geöffnet, samstags von 10.00 - 19.00 Uhr.Weitere Infos: http://www.foto-spektrum.de/