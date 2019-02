Glück – was ist das?

Anke Raabe setzt sich mit dem Thema „Glück“ auseinander.

GÖSSWEINSTEIN (rr) - Die aktuelle Ausstellung im Wallfahrtsmuseum „Frauen für den Frieden“, die bis einschließlich Juni zu sehen ist, wird durch ein attraktives Programm – von Dr. Regina Urban als Alltagspausen für den Frieden bezeichnet - umrahmt.Mit Kurzreferaten oder Lesungen wird das Thema der Ausstellung vertieft und in anschließenden Diskussionen lebhaft erörtert.Anke Raabe setzt sich am Sonntag, 10. Februar um 15.30 Uhr im Wallfahrtsmuseum mit gesellschaftspolitischen Fragen zum Thema „Glück“ auseinander, wird auf die besondere Bewertung von Besitz und Eigentum in Europa und die unglückliche Entwicklung in Amerika, Afrika oder Indien aufmerksam machen.