Herbstkonzert der Musikschule

Schulkonzert auf hohem Niveau

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Städtische Sing- und Musikschule Forchheim lädt zu ihrem Herbstkonzert ein, das am Freitag, den 30. November um 19.00 Uhr in der Aula der Anna-Grundschule, Konradstraße 36, stattfindet.Die Lehrkräfte haben in Zusammenarbeit mit ihren Musikschülern ein kurzweiliges, abwechslungsreiches und auf hohem Niveau stehendes Programm mit Solisten und Ensembles vorbereitet.In der Pause wird der Förderverein der Sing- und Musikschule Erfrischungen anbieten.Der Eintritt ist frei.