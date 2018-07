Kleider- und Spielzeugbasar

Samstag, 22. September 2018

18:30 Uhr bis 20:30 Uhrin der Doppelturnhalle,



Schulstraße 2, 91352 Hallerndorf



Verkauft wird Alles fürs Kind:- Baby- und Kinderbekleidung Herbst/Winter bis Größe 158

- Babyausstattung

- Schwangerschaftskleidung

- gut erhaltene Schuhe bis Größe 35

- Spielsachen / Multi Media (keine VHS-Kassetten)

- Fahrzeuge aller Art

(20% des Verkaufserlöses kommen der Kindertagesstätte St. Sebastian zu Gute!)



Ausgabe der Verkaufsnummern (solange der Vorrat reicht): Freitag, 14.09.2018

ab 07:30 Uhr – max 09:00 Uhr in der Kindertagesstätte St. Sebastian; Schnaider Str. 20, Hallerndorf [Pro ausgegebener Nummer wird ein Unkostenbeitrag von 1,50 Euro erhoben.

Pro Person eine Nummer (beinhaltet 50 Etiketten). Keine Nummern-Reservierung möglich!]



Abgabe der Verkaufsartikel: Samstag, 22.09.2018

09:00 Uhr - 10:00 Uhr / 11:00 - 12:00 Uhr in der Doppelturnhalle, Schulstraße 2, Hallerndorf



Abholung der nicht verkauften Artikel und Auszahlung: Sonntag, 23.09.2018

10:30 Uhr bis 11:30 Uhr in der Doppelturnhalle, Schulstraße 2, Hallerndorf





Verkauf von Getränken, Bratwurstbrötchen, Kaffee & Kuchen während des Basars