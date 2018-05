Mit dem Walberlasfest beginnt die Kärwazeit

KIRCHEHRENBACH (rr) - Ab Freitag, 4. Mai pilgern die Franken wieder auf das Walberla. Mit dem alljährlich stattfindenden Walberlafest am 1. Wochenende im Monat Mai beginnt die Zeit der fränkischen Kirchweihen.

Offizieller Festbeginn ist am Freitag gegen 17.00 Uhr mit der Aufstellung des Maibaumes durch die Heimatfreunde, eine Stunde später sticht die Kirchehrenbacher Bürgermeisterin Anja Gebhardt das erste Fass Bier an. Der Festbetrieb geht am Freitag und Samstag jeweils bis 23.00 Uhr, am Sonntag bis 20.00 Uhr. Das Fest endet bereits am Sonntag und nicht wie bei traditionellen Dorfkirchweihen am Montag oder Dienstag.Am Sonntag wird um 9.30 Uhr in der Walburgis-Kapelle ein festlicher Wortgottesdienst abgehalten. Derzeit ist die Kapelle so gesichert, dass sie ohne Bedenken betreten werden kann. Daher können die Wort-Gottes-Feier am Walberla-Sonntag und die Maiandachten an allen Sonn- und Feiertagen im Mai stattfinden. Derzeit laufen die Vorarbeiten zur anstehenden Renovierung, die im Frühsommer beginnen soll.Das Walberlafest kann auf eine bis ins frühe 14. Jahrhundert reichende Tradition zurückblicken und wird daher als eines der ältesten Frühlingsfeste in Franken geführt.Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es ein Maifest gewesen und wurde auch direkt am 1. Mai gefeiert.1895 erkannte man bereits das wirtschaftliche Potential der Veranstaltung und verlegte die Feierlichkeiten auf das erste Wochenende nach dem Maibeginn. Heute lockt das Walberla-Fest jedes Jahr Zehntausende von Besuchern auf den Berg, darunter zahlreiche Walberlafest-Anhänger aus den Regionen um Nürnberg, Bamberg, Erlangen und Bayreuth.Die Gemeinde Kirchehrenbach appelliert an die Besucher, auf Busse oder Bahn umzusteigen, denn die Auffahrt zum Walberla ist während des Walberlafestes gesperrt. In den anliegenden Dörfern Schlaifhausen, Kirchehrenbach, Leutenbach und Wiesenthau sind nur wenige kostenfreie Parkplätze vorhanden.Zahlreiche gebührenpflichtige, bewachte Parkplätze werden innerhalb Schlaifhausens auf mehreren bereitgestellten Wiesen und Flächen angeboten. Kostenpflichtig ist ebenso der untere Wanderparkplatz in Kirchehrenbach.Ersatzweise verkehrt regelmäßig ein Shuttletaxi mit Haltepunkten an Festwiese, Bahnhof, Dorfplatz, Tankstelle und Landkreisparkplatz, bis zu den ehemaligen oberen Parkplätzen und zurück: am Freitag ab 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr, samstags von 10.00 bis 23.00 Uhr und sonntags ab 8.30 Uhr bis 20.00 Uhr.www.walberlafest.de/