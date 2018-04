Mit Volldampf durch das Wiesenttal

EBERMANNSTADT (rr) - Endlich wieder Volldampf! Am Dienstag, 1. Mai wecken die Museumseisenbahner der "Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V." in Ebermannstadt ihr bald 80 Jahre altes Dampfross aus dem Winterschlaf.

Bis zum 31. Oktober fahren die nostalgischen Züge an jedem Sonn- und Feiertag von Ebermannstadt durch das Wiesenttal nach Behringersmühle und zurück.Rund 45 Minuten dauert eine Fahrt mit der historischen Eisenbahn vorbei an Streitberg, Muggendorf und Gößweinstein. 14 Euro für die Gesamtstrecke kostet das Erlebnis einer Bahnfahrt wie zu Großmutters Zeiten. Wer nur eine Kurzstrecke mitfahren möchte, zahlt für eine Station drei, für zwei bis drei Stationen sechs Euro. Jeder Erwachsene kann außerdem ein Kind bis 14 Jahre kostenlos mitnehmen.Wer möchte kann die historische Bahnfahrt am Sonntag, 6. Mai mit einem Besuch auf dem Walberlasfest verknüpfen. Zwar fahren die Dampfzüge nicht bis Kirchehrenbach, aber die Regionalbahnlinie Forchheim-Ebermannstadt hält dort, und so kann man in Ebermannstadt bequem umsteigen.Am 1. Mai wird zudem um 13.00 Uhr eine Führung durch den Lokschuppen der Museumsbahn angeboten. Hier erfahren die Besucher, welcher Aufwand dahinter steckt, am Wochenende mit der historischen Eisenbahn zu fahren. Fahrzeuge werden gewartet und geprüft, Reparaturen und Fristarbeiten erledigt und die Bahnstrecke in Schuss gehalten. Schließlich müssen sich die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder darum kümmern, dass alle Fahrzeuge und Streckeneinrichtungen in Ordnung sind. Die Führung kostet 2 Euro und beginnt am Bahnhof Ebermannstadt (Bahnhofsplatz 1). Anmeldung bei: Touristinformation, Bahnhofstraße 5, 91320 Ebermannstadt, 09194/50640, E-Mail: touristinfo@ebermannstadt.de.Weitere Informationen zum Saisonauftakt und Fahrplandetails der Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. unter www.dfs.ebermannstadt.de und telefonisch unter 09194-794541.