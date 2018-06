Musical in der Kirche

FORCHHEIM (pm/rr) – Der Kinderchor der Musikschule Ebermannstadt und die Kinderkantorei St. Johannis führen am Sonntag, 1. Juli um 14.30 Uhr in der evangelisch-lutherischen St. Johannis Kirche, Zweibrückenstr. 40, das Musical „Andiamo“ auf.

„Andiamo“ ist italienisch und bedeutet „Los geht’s!“ oder „Auf, es geht los!“Gespielt und gesungen wird eine Geschichte, die vor mehr als 150 Jahren passiert ist – oder hätte passieren können. Rossini komponiert in Italien eine neue Oper. Währenddessen erkrankt er und muss zur Kur fahren. Dort wird die Kutsche mit den Opern-Noten gestohlen. Große Katastrophe! Doch Rossini kennt seine neue Oper gut und mit „Andiamo!“ diktiert er den Hotelbediensteten und dem Kurpersonal die Noten und den Text - und die Oper wird rechtzeitig zur Aufführung in Paris fertig.Aus Dankbarkeit für die Unterstützung kommt Rossini zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zurück in den Kurort, wo er für ein großes Fest feine Leckereien präsentiert.Der Eintritt ist frei.