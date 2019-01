Winterprogramm mit Dreierlei.



FORCHHEIM (pm/rr) – Unter dem Motto „Musikalische Schneeflocken und literarische Eisblumen“ veranstaltet die Stadtbücherei Forchheim am Mittwoch, 30. Januar um 19.30 Uhr einen Abend mit Dreierlei von Musik, Lyrik und Genuss.



Wer einen Winterabend bei Schlagern, Songs und Texten unterhaltsam bis nachdenklich verbringen möchte, sollte sich das neue Programm der Pianistin Beate Roux mit den Schauspielerinnen und Sängerinnen Eva Steines, Nadine Panjas und Sarah Buchdrucker nicht entgehen lassen.



Dieses gleichermaßen charmante wie talentierte Quartett präsentiert seine Auswahl an Musik und Lyrik so genussvoll und quicklebendig, dass dem Publikum selbst dann ganz warm ums Herz werden wird, wenn draußen die Schneeflocken langsam zu Boden schweben und die Eisblumen an den Fensterscheiben der Stadtbücherei blühen. Nach dem großen Sommererfolg der Damen als Trio folgt nun deren Winterprogramm als Quartett.