EBERMANNSTADT (at/rr) – Am Samstag, 28. Juli gastiert der Fränkische Theatersommer um 19.00 Uhr in der Franz-Dörrzapf-Straße am Rathaus. Gespielt wird das Musical „Heisse Zeiten - Weiblich, 42 Plus - Na und!?!“ Ein musikalisches Hormonical von Tilmann von Blomberg.

Erzählt wird die Geschichte von vier Frauen, die am Flughafen aufeinander treffen. Sie alle haben zwei Dinge gemeinsam: ihr Flieger verspätet sich aus noch unbekannten Gründen und sie befinden sich in den Wechseljahren bzw. kurz davor. Auf den ersten Blick wirken die vier Damen, als könnten sie unterschiedlicher nicht sein, aber Hitzewallungen, Panik-Attacken, Schlaflosigkeit und unkontrollierbare emotionale Ausbrüche schaffen schnell eine Verbindung untereinander und so wird für jede von ihnen der Flug nach New York zu einer Art Aufbruch in eine neue Ära, in der die Wechseljahre ihre vermeintlichen Schrecken verlieren.Mit etwas Nostalgie und jede Menge Augenzwinkern präsentieren die Darstellerinnen zahlreiche bekannte Songs und Evergreens mit deutschen Liedtexten und singen und rocken sich damit auf direktem Weg in die Herzen des Publikums.Weitere Infos: www.theatersommer.de .