NachtZeit in Forchheim

FORCHHEIM (rr) – Mit einer Vernissage am Donnerstag, 8. November um 19.00 Uhr beginnt eine neue Fotoausstellung in der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei, Spitalstraße 3. In den Bildern blickt der Forchheimer Keramiker und Fotograf Harry Kramer auf seine Heimatstadt.



Zu sehen ist ein fotografischer Streifzug durch das nächtliche Forchheim. Auf der Suche nach den Lichtern und Farben einer ruhenden Stadt, zeigt er bekannte und weniger bekannte Szenerien aus Forchheim gekleidet in nächtliches Licht. Leise Momente im Bild Harry Kramer machte bereits im letzten Jahr mit seiner Ausstellung „Lichtstuben“ im Pfalzmuseum auf sich aufmerksam. Hier zeigt er nun eine weitere, spannende Facette seiner fotografischen Arbeiten. Er sucht in seinen Bildern oft die leisen Momente, immer mit dem Anliegen, ein ästhetisches Ende zu finden. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit ganzseitigen Farbabbildungen, erhältlich in der Stadtbücherei bei der Eröffnung und in der Töpferei Kramer.



Die Ausstellung ist bis zum 29. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.