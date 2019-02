"Rendezvous mit einer Leiche"

Krimikomödie von Jutta Gutzeit



Der verheiratete Robert möchte ein heimliches Wochenende in einem Gasthof mit einer Unbekannten verbringen, die er über eine Zeitungsanzeige kennengelernt hat. Als Alibi nimmt er seinen Freund Ralf mit. Was er nicht weiß: Die Zeitungsannonce hat seine Frau Mathilde aufgegeben, die ihrerseits ein Abenteuer sucht. Als Robert und Ralf nachts bei dem verschlossenem Gasthof ankommen, brechen sie kurzerhand ein. Dabei stolpert Ralf über etwas. Im Schein der Taschenlampe meinen sie, eine Leiche zu erkennen...



Freut euch auf einen unterhaltsamen Dreiakter mit den Spielern der Walberla-Bühne Kirchehrenbach e. V.!



Robert: Simon Albert

Ralf: Johannes Pieger

Ilse: Sabrina Meußel

Klaus: Manuel Trautner

Marlene: Eva Roppelt

Sepp: Ralf Postler

Mathilde: Lena Gebhardt

Lore: Steffi Albert

Alfonso: Oliver Hieber

Monika: Claudia Goetz

Janina: Jana Gebhardt

Ferdinand: Jonas Pieger



Karten gibt es ab Aschermittwoch in der Bäckerei Hofmann (Kirchehrenbach).

Kinder & Jugendliche bis 16 Jahre: 4,- € / Erwachsene: 7,- €



30.03.2019 um 19:30 Uhr / 31.03.2019 um 15:30 Uhr

06.04.2019 um 19:30 Uhr / 07.04.2019 um 19:30 Uhr



Aufführungen im Pfarrheim Kirchehrenbach - Einlass jeweils eine Stunde vorher.

Infos und Kontakt unter www.walberla-buehne.de und www.facebook.com/walberlabuehne