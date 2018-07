FORCHHEIM (rr) – Am Samstag, 14. Juli lädt die Lebenshilfe Forchheim von 11.00 bis 17.00 Uhr zum Sommerfest ihrem Gelände am John-F.Kennedy-Ring 27 c ein.

Zahlreiche Spiele- und Bastelstände, Kinderschminken, Tanzdarbietungen, eine Hüpfburg, Live-Musik mit dem Rock-of-Fame-Trio und eine Tombola werden angeboten.Für das leibliche Wohl gibt es Steaks, Bratwürste und Popcorn sowie Kaffee und Kuchen.