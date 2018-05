Tag des Meeres auf der Schleuseninsel

FORCHHEIM (pm/rr) - Am Sonntag, 3. Juni ab 10.00 Uhr lädt die Forchheimer Marinekameradschaft auf ihr Vereinsgelände auf der Schleuseninsel (Zur Staustufe 25) zum „Tag des Meeres“ ein.

Familiäre Atmosphäre und ein umfangreiches Programm bieten Unterhaltung für alle Altersklassen, vom Kleinkind bis zum Senior.Musikalische Leckerbissen servieren „De Schietgänger“ am Vormittag und der Shantychor „Die Regnitzmöven“ am Nachmittag. Er präsentiert u.a. Lieder aus seinem Programm für das internationale Shanty-Festival in Travemünde im Juli dieses Jahres. Für die weitere Unterhaltung sorgt Seebär „Robo“ am Keyboard.Die Marinekameradschaft informiert in einer Ausstellung über maritime Themen. Daneben ist eine Modellbootausstellung zu sehen. Für Kinder und Jugendliche werden Kutterfahrten auf der Regnitz angeboten.Interessierte können einen Teil der Forchheimer Segelbootflotte besichtigen. Darüber hinaus informiert die Marinejugend über ihre Seesportaktivitäten.Freunde der friesischen Küche dürfen sich mittags wieder auf ein typisches Fisch- und Fleischgericht freuen. Natürlich wird auch die traditionelle Seemannsspeise Labskaus nicht fehlen. Leckere Kuchen und Torten zur Kaffeezeit und abends Matjes- und Lachsbrötchen runden das kulinarische Angebot ab.Die Kinder können mitten im Geschehen auf dem kleinen, maritimen Spielplatz herumtollen.Der Eintritt ist frei